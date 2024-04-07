«Калгари» уступил «Эдмонтону», Кузьменко сделал две результативные передачи

Фото USA Today Sports
«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Эдмонтону» со счетом 2:4.
В составе «Флэймз» отличились Егор Шарангович и Назем Кадри, у Андрея Кузьменко две результативные передачи. У «Ойлерз» шайбы забросили Леон Драйзайтль, Коннор Браун, Эван Бушар и Райан Нюджент-Хопкинс.
После этого матча «Калгари» с 73 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 99 очками — на пятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Эдмонтон» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Голы: Драйзайтль — 38 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 19:44 — 0:1. Браун — 4 (Янмарк, Райан), 23:13 — 0:2. Шарангович — 30 (бол., Кузьменко, Юбердо), 23:57 — 1:2. Кадри — 25 (бол., Шарангович, Кузьменко), 47:13 — 2:2. Бушар — 17 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 50:36 — 2:3. Нюджент-Хопкинс — 18 (п.в.), 59:17 — 2:4.
Вратари: Маркстрем — Пикар.
Штраф: 14 — 14.
Броски: 36 (9+18+9) — 27 (9+8+10).
Наши: Кузьменко (17.33/0/-1), Мироманов (21.01/6/0) — -.
7 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome.