«Калгари» уступил «Эдмонтону», Кузьменко сделал две результативные передачи

Фото USA Today Sports

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Эдмонтону» со счетом 2:4.

В составе «Флэймз» отличились Егор Шарангович и Назем Кадри, у Андрея Кузьменко две результативные передачи. У «Ойлерз» шайбы забросили Леон Драйзайтль, Коннор Браун, Эван Бушар и Райан Нюджент-Хопкинс.

После этого матча «Калгари» с 73 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 99 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Эдмонтон» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Драйзайтль — 38 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 19:44 — 0:1. Браун — 4 (Янмарк, Райан), 23:13 — 0:2. Шарангович — 30 (бол., Кузьменко, Юбердо), 23:57 — 1:2. Кадри — 25 (бол., Шарангович, Кузьменко), 47:13 — 2:2. Бушар — 17 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 50:36 — 2:3. Нюджент-Хопкинс — 18 (п.в.), 59:17 — 2:4.

Вратари: Маркстрем — Пикар.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 36 (9+18+9) — 27 (9+8+10).

Наши: Кузьменко (17.33/0/-1), Мироманов (21.01/6/0) — -.

7 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome.

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