Легендарный Рой Джонс назвал трех лучших боксеров современности

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс назвал трех лучших, на его взгляд, действующих боксеров планеты.

«Кроуфорд сейчас лучший вне зависимости от веса, но Наоя Иноуэ находится у него за спиной. Теренс доминировал последние десять лет, и никто не приблизился к нему. Единственная причина, почему он не возглавил рейтинг P4P раньше, заключается в том, что никто не дал ему такого шанса.

Кто еще? Стоит сказать о Дмитрии Биволе. Парень давно при деле и выполняет свою работу. Он доказал, что способен одолеть любого, и если он справится с Артуром Бетербиевым, то наденет корону», — заявил Джонс.

Ранее Рой Джонс назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри.

sport.ua