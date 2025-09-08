Connect with us
Израиль – Италия: прогноз и где смотреть матч отбора ЧМ-2026
Футбол

Израиль – Италия: прогноз и где смотреть матч квалификации ЧМ-2026

Израиль и Италия сыграют 8 сентября в Дебрецене в матче отбора ЧМ-2026. Рассказываем о состоянии команд, статистике встреч и прогнозе букмекеров.

В понедельник, 8 сентября, в Дебрецене состоится матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе. На поле выйдут сборные Израиля и Италии. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени, и интерес к игре будет высоким: обе команды подходят к поединку с разным настроением и историей последних лет. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Игроки выйдут на поле в 21:45 по киевскому времени. В Украине трансляцию игр отбора на ЧМ-2026 ведет платформа MEGOGO. Список платформ, доступных для трансляции в других странах, доступен на официальном сайте УЕФА.

Израиль: в поисках прорыва

Сборная Израиля уже давно выступает под эгидой УЕФА, но пока так и не смогла пробиться на финальную часть крупных турниров. Перед прошлым Евро команда имела неплохие шансы, однако завершила квалификацию без успеха, а в плей-офф быстро уступила Исландии. В Лиге Наций израильтяне дебютировали в дивизионе А и заняли последнее место, но даже тогда набрали четыре очка — столько же, сколько и Бельгия.



В нынешней квалификации команда начала весной и сразу дважды обыграла Эстонию. Но в матче против Норвегии фаворит оказался сильнее. Осенью Израиль стартовал в Молдове и уверенно победил со счетом 4:0, что подняло настроение болельщиков перед встречей с Италией.

Италия: смена тренеров и новые надежды

«Скуадра адзурра» еще недавно радовала фанатов триумфом на Евро-2020. Однако затем команда Роберто Манчини неожиданно осталась без чемпионата мира, и этот провал долго вспоминали болельщики. После ухода Манчини у руля встал Лучано Спаллетти, который вывел итальянцев в плей-офф Евро-2024, но игра была невнятной, и поражение 0:2 от Швейцарии в 1/8 финала поставило крест на его работе. В Лиге Наций Италия боролась за первое место, но уступила Франции, а в стыковых матчах в марте лучше выглядела Германия.

Старт нового отбора также оказался драматичным. В первом туре Италия крупно проиграла Норвегии, и Спаллетти лишился поста. Впрочем, домашняя победа над Молдовой (2:0) немного успокоила болельщиков. Новый тренер Дженнаро Гаттузо дебютировал матчем против Эстонии: долго не удавалось взломать оборону аутсайдера, но в итоге Италия разгромила соперника 5:0.



Личные встречи: история без сенсаций

Сборные Израиля и Италии встречались семь раз. Лишь однажды, на чемпионате мира-1970, израильтянам удалось отстоять ничью — 0:0. Все остальные матчи неизменно завершались победами итальянцев, и именно они вновь считаются фаворитами.

Прогноз на матч

Букмекеры отдают явное предпочтение Италии. Команда номинальных гостей выглядит сильнее по классу и составу, поэтому ставки на победу «скуадры адзурры» с форой -1 гол выглядят наиболее оправданными. Коэффициент на такой исход составляет 1,70, что делает его привлекательным для игроков.

Напомним, мы также писали про самый интересный трансфер Украины последнего времени.

