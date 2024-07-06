Центровой сборной Украины Герун перешел в японскую Осаку Эвессе

30-летний баскетболист сменил клуб в Японии

Центровой сборной Украины Владимир Герун перешел в японский клуб Осака Эвессе.

«Я рад стать частью прекрасной команды под названием Осака Эвессе и иметь возможность сделать свой вклад в ее будущие успехи. Я с нетерпением жду возможности играть перед всеми болельщиками и фанатами, и обещаю делать все возможное в каждой игре».

В прошлом сезоне Герун защищал цвета другого японского клуба — Сендая. Украинец стал лучшим игроком чемпионата Японии по подборам — в среднем делая их по 12 за игру. Всего же Герун в среднем набирал за игру 11,9 очков и делал 2,4 ассиста.

Осака Эвессе в прошлом сезоне чемпионата Японии заняла седьмое место из восьми команд в Западной Конференции и не смогла пробиться в плей-офф.

Источник