Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса под названием Нокаутный хаос (Knockout Chaos).

В главном 10-раундовом поединке экс-чемпион мира Энтони Джошуа из Великобритании (27–3–1, 24 KO) встретился с Франсисом Нганну (0–1, 0 KO) из Камеруна, экс-чемпионом UFC. Во втором раунде британец финишировал камерунца.

Украинский чемпион Александр Усик не присутствовал на поединке.

Позже Twitter-аккаунт DAZN Boxing опубликовал видео с реакцией украинца на быстрый нокдаун от Эй Джея. Усик не сказал ни слова, просто ухмыльнулся.

ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну

sport.ua