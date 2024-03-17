Вечером 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса под названием Нокаутный хаос (Knockout Chaos).
В главном 10-раундовом поединке экс-чемпион мира Энтони Джошуа из Великобритании (27–3–1, 24 KO) встретился с Франсисом Нганну (0–1, 0 KO) из Камеруна, экс-чемпионом UFC. Во втором раунде британец финишировал камерунца.
Украинский чемпион Александр Усик не присутствовал на поединке.
Позже Twitter-аккаунт DAZN Boxing опубликовал видео с реакцией украинца на быстрый нокдаун от Эй Джея. Усик не сказал ни слова, просто ухмыльнулся.
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну