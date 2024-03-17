«Рейнджерс» дома обыграли «Айлендерс» в матче НХЛ

Игроки «Рейнджерс» и «Айлендерс». Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» на своем льду обыграли «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У победителей голами отметились Мика Зибанеджад, Уилл Кайлли, Джонни Бродзински, Каапо Какко и Алекси Лафреньер.

У гостей дубль оформил Бо Хорват.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативным пасом на Лафреньера. Его одноклубник Игорь Шестеркин совершил 25 сэйвов из 27 бросков соперника.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Голы: Хорват — 28 (мен., Нельсон), 14:08 — 0:1. Зибанежад — 22 (Рословик), 20:27 — 1:1. Куилль — 12 (Линдгрен, Фокс), 30:14 — 2:1. Хорват — 29 (Нельсон, Райлли), 33:55 — 2:2. Бродзински — 5 (Рэмп, Веннберг), 35:01 — 3:2. Какко — 10 (Густафссон, Джонс), 42:36 — 4:2. Лафренье — 19 (Панарин, Рэмп), 50:42 — 5:2.

Вратари: Шестеркин — Сорокин.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 31 (12+11+8) — 27 (7+14+6).

Наши: Панарин (17.23/2/0) — Романов (14.57/1/-4).

17 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

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