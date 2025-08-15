Интер заинтересован в Ману Коне из Ромы

Миланский «Интер» начал работу над трансфером опорного полузащитника «Ромы» и сборной Франции Ману Коне. Об этом сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

По информации Ди Марцио, «Интер» предложил за 24-летнего французского игрока 40 миллионов евро плюс бонусы. Однако «Рома» планирует требовать 50 миллионов евро. Ожидается, что клубы смогут прийти к соглашению, так как вероятность сделки достаточно высока.

В прошлом году «Рома» приобрела Коне у «Боруссии» из Менхенгладбаха за 18 миллионов евро. На данный момент Transfermarkt оценивает стоимость француза в 40 миллионов евро, что делает его самым дорогим игроком в составе римского клуба.

В прошлом сезоне Ману Коне отметился двумя голами и тремя ассистами в 46 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт Коне с римским клубом действует до лета 2029 года. Также на счету полузащитника 8 матчей за сборную Франции.

