Байер заинтересован в подписании защитника Баварии

Кого именно хочет себе Алонсо?

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"Байер" хочет подписать правого защитника "Баварии" Йосипа Станишича. Томас Тухель который не рассчитывал на хорвата, летом уйдет из команды, и все зависит от нового тренера — сообщает инсайдер Флориан Паттенбенг.

У "мюнхенцев" на этой позиции есть кроме Станишича, что три кандидата, а именно: Бой, Мазрауи и Киммих также может сыграть на позиции правого защитника.

Напомним, что Йосип Станишич, нынешний сезон отыграл в аренде в Байере. В его активе 16 матчей и один гол, в ворота "Баварии".

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