Хорхе Масвидаль бросил вызов сводному брату Тайсона Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Масвидаль

Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль (35–17) заявил, что хочет провести боксерский поединок с британским боксером Томми Фьюри (10–0, 4 КО). Ради этого он готов провести бой даже в Англии.

«Я могу драться с Логаном Полом, но Джейк Пол – это не коммерческий вариант.

Меня интересует Томми Фьюри. Мы можем отправиться в Англию и распродать там несколько арен. У него есть несколько боев, и он победил Джейка Пола. UFC позволит мне подраться с Томми, поэтому я точно поехал бы туда и подрался с Томми когда-нибудь», – сказал Масвидаль.

В феврале прошлого года Томми Фюри победил Джейка Пола разделенным решением судей. Томми Фьюри – сводный брат Тайсона Фьюри.

sport.ua