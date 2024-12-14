Барселона – Леганес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Барселона – Леганес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.12.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
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Лидер испанского чемпионата "Барселона" принимает одного из аутсайдеров текущего сезона – "Леганес". Каталонцы после неудачного периода подпустили к себе “Реал”, поэтому им обязательно нужна победа.
1.16 8.40 17.00 Узнать больше
Поединок семнадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" – "Леганес" состоится в воскресенье, 15 декабря 2024 года, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
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