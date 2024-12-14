«С Усиком нужно вести себя грубо». Экс-соперник Фьюри дал совет британцу

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Британский боксер Диллиан Уайт обратился к соотечественнику Тайсону Фьюри и дал тому совет, как победить украинского чемпиона Александра Усика:

«Тайсон должен быть агрессивным и вести себя грубо в поединке с Александром. Фьюри уже дрался так с Уайлдером, теперь нужно перенести тот опыт на предстоящий бой.

Важно не стоять на месте, толкать соперника, иногда нарушать правила. Главное – быть агрессивным. Не стоит бояться потерять балл из-за нарушений. Тайсон должен взять ситуацию в свои руки и быть грубым с Усиком», – считает Уайт.

Диллиан пересекался с Тайсоном Фьюри 23 апреля 2022 года, когда проиграл соотечественнику нокаутом в шестом раунде.

Ранее сообщалось, что бой в андеркарде Усика и Фьюри отменили из-за допинга.

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