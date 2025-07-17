Усик назвал причину, из-за которой планирует завершить свою карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия) состоится масштабный вечер бокса от влиятельного промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22–2, 21 КО). Накануне этого противостояния украинский боксер признался, что думает о завершении карьеры:

«Сейчас у меня два сына. 12 и 10 лет. Они нуждаются во мне, как и мои дочери. Я хочу уделять больше времени своей семье, жене, детям. Я хочу находится рядом с ними постоянно, а не время от времени.

Мои тренировки занимают шесть месяцев, остальные шесть я провожу дома. Иногда бывает еще меньше. Бывает четыре с половиной. Это очень мало для семьи. На данный момент у меня нет ни одной мысли о Дюбуа. Мне важно мое состояние, моя семья, мои тренировки. Когда я выйду на ринг – только тогда буду думать о Даниеле», – подытожил Усик.

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sport.ua