Australian Open. Теннисистка из второй тысячи рейтинга сыграет против Ястремской во втором круге

Данка Ковинич выиграла свой стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Данка Ковинич (Черногория, SR) – Лулу Сунь (Новая Зеландия) 6:3, 7:5

Черногорская теннисистка, занимающая 1289-е место в мировом рейтинге, впервые с августа 2023 года выиграла матч в основной сетке соревнований на уровне Тура.

Отметим, что практически весь прошлый сезон Ковинич пропустила из-за травмы спины. Её лучший показатель в рейтинге WTA – 46-я позиция.

В следующем круге Данка Ковинич встретится с Даяной Ястремской. Ранее теннисистки не играли друг против друга.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua