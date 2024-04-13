Формула E: Да Кошта одержал в Мизано важную победу

Автодром в Мизано находится в провинции Римини и официально называется Misano World Circuit Marco Simoncelli, т.е. он носит имя Марко Симончелли, итальянского мотогонщика, трагически погибшего в 2011 году во время малайзийского этапа MotoGP.

Автодром назван его именем не случайно – здесь традиционно проходят мотогонки чемпионатов разного уровня, также трасса принимала и принимает гонки категорий GT и DTM, а вот Формула E в Мизано гастролирует впервые.

Гонщики электрической серии в один голос говорят о том, что стационарные автодромы – в отличие от городских трасс – не лучшим образом подходят машинам Формулы E, в том числе потому, что на высоких скоростях намного сложнее рационально контролировать расход энергии батарей. Следовательно, никому не захочется лидировать со старта, поскольку в плане «экономии электричества» гораздо выгоднее ехать позади соперников.

Перед началом гонки всем было любопытно, как гонщики собираются решать эту тактическую задачу, при том что с поула стартовал опытный и очень быстрый Митч Эванс, а со второй позиции субботнюю гонку начинал Жан-Эрик Вернь, обладатель двух чемпионских титулов в Формуле E, известный своей агрессивной манерой ведения борьбы.

Кольцо итальянской трассы по конфигурации действительно мало напоминает извилистые городские трассы, более привычные гонщикам Формулы E, и их тревоги можно понять. Поворотов здесь «всего» 14, есть несколько довольно длинных прямых отрезков, и особенности трассы во многом диктуют выбор тактики.

Ожидалось, что на начальных стадиях гонки никто не будет особо интенсивно атаковать, чтобы сберечь энергию батарей и перейти к решительным действиям позже, когда ход борьбы на трассе более-менее стабилизируется. Но это в теории, а на практике решить эту задачу не так просто.

Свои тактические задумки гонщики раскрывать не спешили: например, Эванс ушёл от ответа, когда его спросили, как он собирается действовать на старте. Как сказал Жан-Эрик Вернь перед гонкой, всё это обещает непредсказуемый и отчасти хаотичный Misano E-Prix.

Также стоит напомнить, что в первых пяти гонках 10-го сезона Формулы E было пять разных победителей пяти разных команд, и опять же было любопытно, продолжится ли эта тенденция в Мизано. Как показало дальнейшее развитие событий, примерно через час после старта мы узнали имя шестого победителя, причём до сегодняшнего дня этому гонщику в 2024 году ещё ни разу не удавалось подниматься на подиум, несмотря на весь его опыт.

На первом круге Эванс и Вернь сохранили свои позиции, а вот на третью позицию пробился отлично тронувшийся с места с 8-й позиции Ник Кэссиди, оттеснивший Паскаля Верляйна. На короткое время появились жёлтые флаги, вызванные сходом гонщика Mahindra Эдоардо Мортары, произошедшим по технической причине. Впрочем, борьба на трассе почти сразу возобновилась, и, как и следовало ожидать, вскоре порядок в группе лидеров изменился. Отчасти это было связано с тем, что гонщики поочерёдно использовали Attack Mode, режим повышенной мощности, для активации которого приходилось в 12-м повороте съезжать с траектории в особый сектор.

5-й круг Вернь начал лидером, но его ненадолго сместил с 1-й позиции Верляйн, однако из-за контактов с машинами соперников и ему, и Кэссиди пришлось ехать в боксы менять носовые обтекатели. Разумеется, на этом обоим пришлось расстаться с надеждами на хороший результат. Причём было похоже, что в обоих случаях их машины получали повреждения после столкновений с DS Penske Верня.

К 10-му кругу в лидеры вновь вышел Эванс, а на вторую позицию, как ни удивительно, поднялся Стоффель Вандорн, напарник Верня, стартовавший с далёкой 18-м позиции. Вскоре бельгиец возглавил гонку, поскольку Митч решил активировать Attack Mode, что позволило ему отыграться уже на следующем круге. Но лидировал он недолго, поскольку вперёд опять пробился Вернь, за ним ехал Антониу Феликс да Кошта (кстати, стартовавший 13-м), а Эванс держался на 4-й позиции.

Ещё через круг-другой гонку возглавил Сэм Бёрд – столь частая смена лидера подтверждала предположения о хаотичном характере борьбы на трассе, когда каждый понимал и решал тактическую задачу по-своему. Понятно, что цель у все была общая – максимально высокий результат, но вопрос в том, кто каким образом её добивался. Например, команда McLaren пожурила по радио Бёрда как раз за то, что он слишком рано вышел в лидеры, поэтому он быстро сбавил скорость и уступил первую позицию другим. Какое-то время впереди всех ехал Себастьен Буэми, затем да Кошта, а на 15-м круге на 1-ю позицию вернулся Эванс.

На этом же круге произошёл опасный инцидент между Maserati Макса Гюнтера и Envision Буэми: машины зацепились колёсами, электромобиль немца подлетел в воздух, оказавшись за пределами трассы, но, к счастью, всё происходило на прямой, и Максу удалось удержать машину под контролем.

На 18-м круге Сэм Бёрд пожаловался по радио, что его кто-то ударил сзади, и это привело к проколу заднего колеса, поэтому британцу тоже пришлось вернуться в боксы. Тем временем порядок в лидирующей пятёрке продолжал меняться. На 20-м круге гонку возглавлял Вернь, за ним ехал Оливер Роулэнд, гонщик Nissan, но его вскоре опередил да Кошта. Гюнтер несмотря на недавний инцидент, держался четвёртым, а его преследовал Джейк Деннис, гонщик Andretti и действующий чемпион Формулы E.

Впрочем, Гюнтер вскоре опередил Роулэнда, а Вернь пропустил вперёд да Кошту, хотя было понятно, что и это лишь временная картина. Кстати, Эванс на этой стадии гонки замыкал первую пятёрку и пока не переходил к активным наступательным действиям, хотя и старался не пропускать вперёд тех, кто ехал за ним, т.е. упомянутого выше Денниса.

Когда до конца гонки осталось три круга, в очередной раз сменился лидер: теперь вперёд вышел Роулэнд, но тоже ненадолго, поскольку его в очередной раз обошёл да Кошта. А вот на машине Верня было повреждено переднее крыло, и хотя француз продолжал ехать третьим, было понятно, что его позиции уязвимы. Но Жану-Эрику удавалось очень правильно располагать машину на трассе, и он не позволял Деннису совершить обгон, хотя тот предпринял несколько попыток.

Последний круг Антониу Феликс да Кошта начал лидером, причём в батареях его машины было чуть больше энергии, чем у преследовавшего его Оливера Роулэнда. Это позволило ему вполне эффективно оборонять свою позицию, хотя британец атаковал его буквально до последнего поворота. И всё-таки чемпион Формулы E 2020 года первым пересёк линию финиша и одержал очень важную победу.

Дело в том, что до сегодняшнего дня португалец не входил даже в первую десятку личного зачёта, и уже начались разговоры, что в Porsche могут принять решение его заменить, и даже кандидат уже нашёлся – якобы команда организовала секретные тесты для швейцарца Нико Мюллера, в настоящее время выступающего за Mahindra.

Но теперь да Кошта доказал, что его рано списывать со счетов, и победа, которую он принёс своей команде, несомненно, сыграет свою роль.

Для Роулэнда сегодняшний подиум стал уже четвёртым подряд, и это позволило ему выйти в лидеры личного зачёта. На вторую позицию в чемпионате мира поднялся Деннис, финишировавший третьим, которому таки удалось опередить Верня, в итоге занявшего только 7-е место. Прогресс гонщика Andretti, стартовавшего 17-м, лишний раз доказывает, что правильно выбранная тактики и эффективная машина позволяют добиваться весьма впечатляющих результатов.

Кстати, да Кошта, победитель гонки, теперь находится на 7-м месте в чемпионате, и если он будет прогрессировать такими темпами, то будет постепенно приближаться к лидерам, и за его дальнейшее сотрудничество с Porsche можно не волноваться. Уже в воскресенье в Мизано пройдёт вторая гонка уик-энда, которая тоже может внести серьёзные коррективы в расстановку сил, и скорее всего она пройдёт так же непредсказуемо, как и сегодняшняя.

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