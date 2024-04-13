Лунин вошел в тройку лучших игроков Реала в матче с Мальоркой

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Вратарь Реала Андрей Лунин стал третьим лучшим игроком мадридцев в игре 31 тура испанской Ла Лиги против Мальорки (1:0).

< Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.

Голкипер отстоял свой двенадцатый «сухой» матч в сезоне за «сливочных», сделав два сейва и получив желтую карточку за задержку игры, оценка — 7,6. Это было 26 выступление Лунина за Реал в сезоне-2023/2024.

Лучшим игроком поединка признали Орельена Чуамэни, отличившегося единственным забитым голом в матче, француз заработал 8,3 балла.

Mallorca — Real Madrid Live Score

Ранее сообщалось, что мюнхенская Бавария планирует подписать украинского вратаря.

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