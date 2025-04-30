«Вы – скучные лохи». Дюбуа не понравился поступок команды Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик – Даниель Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) выйдет на ринг против британского боксера Даниеля Дюбуа (22–2, 21 КО). Бой состоится 19 июля в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли.

После официального объявления о реванше, команды обоих боксеров встретились в Англии на пресс-конференции, где отвечали на вопросы журналистов и провели традиционную дуэль взглядов.

Во время одного из разговоров один из представителей команды Усика, Сергей Лапин, сделал для Дюбуа подарок. Он передал британцу напечатанные правила бокса, где четко указано, куда можна бить во время поединка.

Это стало ответом украинской стороны на постоянные обвинение британцев – чемпион IBF считает, что рефери помешал ему нокаутировать Усика. Этот подарок не понравился Даниелю – он был недоволен таким поступком Лапина и сразу ответил: «Вы – нудные лохи».

ВИДЕО. Команда Усика дарит Дюбуа правила бокса, но тот не в восторге

sport.ua