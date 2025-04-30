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Футбол

Известный инсайдер рассказал детали о переходе опытного игрока Баварии в Монако

Известный инсайдер рассказал детали о переходе опытного игрока Баварии в Монако

    • Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо рассказал детали о переходе опытного футболиста "Баварии" в "Монако".

    Сообщается, что 31-летний Эрик Дайер покинет мюнхенскую команду летом на правах свободного агента. Его контракт с немецким топ-клубом действует до конца этого сезона. Английский центральный защитник подпишет контракт с монегасками до лета 2027 года с опцией его продления на еще один год. Все стороны уже достигли договоренности.

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    • В этом сезоне Эрик Дайер сыграл в 25 матчах за "Баварию", забив два гола и отдав один ассист. Его стоимость, по данным популярного портала Transfermarkt, оценивается в 8 миллионов евро.

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