Александр Овечкин (слева). Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
12 апреля, пятница
02.00 мск. «Баффало» — «Вашингтон»
02.00. «Питтсбург» — «Детройт»
02.00. «Рейнджерс» — «Филадельфия»
02.00. «Тампа-Бэй» — «Оттава»
02.00. «Торонто» — «Нью-Джерси»
02.00. «Флорида» — «Коламбус»
02.30. «Айлендерс» — «Монреаль»
03.00. «Даллас» — «Виннипег»
05.00. «Сиэтл» — «Сан-Хосе»
05.30. «Лос-Анджелес» — «Калгари»
Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Источник