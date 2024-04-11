Александр Овечкин (слева). Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

12 апреля, пятница

02.00 мск. «Баффало» — «Вашингтон»

02.00. «Питтсбург» — «Детройт»

02.00. «Рейнджерс» — «Филадельфия»

02.00. «Тампа-Бэй» — «Оттава»

02.00. «Торонто» — «Нью-Джерси»

02.00. «Флорида» — «Коламбус»

02.30. «Айлендерс» — «Монреаль»

03.00. «Даллас» — «Виннипег»

05.00. «Сиэтл» — «Сан-Хосе»

05.30. «Лос-Анджелес» — «Калгари»

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Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/

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