Реал обратился в правоохранительные органы из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса

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Мадридский "Реал" подал жалобу в правоохранительные органы после того, как их нападающий Винисиус подвергся расистским оскорблениям.

"Реал Мадрид" подал жалобу в Генеральную прокуратуру по преступлениям ненависти и дискриминации, за расистские и ненавистные оскорбления, направленные против нашего игрока Винисиуса Жуниора.

"Реал Мадрид" просит прокуратуру обратиться к силам безопасности с просьбой предоставить записи с камер наблюдения в обоих местах, чтобы идентифицировать лиц, совершивших такие расистские и ненавистнические оскорбления.

"Реал Мадрид" осуждает эти жестокие нападения расизма, дискриминации и ненависти, которые, к сожалению, неоднократно происходили против нашего игрока Винисиуса Жуниора. Наш клуб продолжит работать в защиту ценностей футбола и спорта", — цитирует заявление клуба Фабрицио Романо.