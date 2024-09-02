Сын Виталия Кличко присоединился к тренировочному лагерю БК Монако

Максим Кличко летом выступил на Евробаскете в составе сборной Украины U-20

Центровой сборной Украины U-20 Максим Кличко присоединился к тренировочному лагерю БК Монако.

Игрок замечен на фотографиях с тренировочного процесса команды, но информации об условиях возможного перехода пока нет.

Этим летом 19-летний игрок защищал цвета сборной Украины U-20 на Евробаскете. Максим в среднем за игру набирал 6.9 очка, 5.1 подбора и 1.6 блок-шота.

Максим Кличко — сын мэра Киева, бывшего чемпиона мира WBC и WBO в супертяжелом весе Виталия Кличко.

Монако стартует в сезоне 2024/25 выездным матчем против Сан-Квентина 20 сентября. Монегаски являются действующим чемпионом Франции — в финальной серии прошлого сезона они обыграли БК Париж.

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