Прометей повторно обыграл БК Огре и вышел в полуфинал плей-офф ЛЭБЛ

В полуфинале турнира команда Гинзбурга встретится с рижским ВЭФ

Прометей на выезде одержал победу над БК Огре, которая позволила ему выйти в полуфинал Латвийско-эстонской баскетбольной лиги — 90:82.

Напомним, в первом поединке украинский клуб добыл уверенную победу 97:82. В ответной встрече хозяева постарались дать бой фавориту. И в целом им это удалось.

Первая четверть прошла в равной борьбе. Во второй команда Ронена Гинзбурга смогла обеспечить незначительный отрыв в счете и ушла на большой перерыв с гандикапом +5.

В похожем ключе борьба шла и далее. Но в последней четверти Прометей сумел сыграть на классе, удерживая комфортное преимущество в счете.

В полуфинале украинская команда встретится с рижским ВЭФ, которая на данной стадии прошла земляков из Ригас Зелли.

Латвийско-эстонская баскетбольная лига. Плей-офф. 1/4 финала. Ответныйматч

БК Огре — Прометей — 82:90 (23:25, 19:22, 21:20, 19:23)

Прометей: Балвин (16 + 8 подборов), Санон (14), Кеннеди (13 + 6 подборов), Марч (13 + 5 подборов + 4 передачи), Клавелл (11), Одиасе (10), Бобров (4), Сидоров (4), Лукашов (3), Ткаченко (2)

Счет в серии — 0:2

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