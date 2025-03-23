Майами. Киченок и Сутджиади в упорной борьбе уступили третьим сеяным на старте соревнований

Украинско-индонезийская пара завершила выступление на турнире WTA 1000 в США



Майами, США • 18-30 марта • хард • $8,963,700

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Алдила Сутджиади (Украина/Индонезия) – Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 3) 1:6, 7:5, 10-12

Киченок и Сутджиади провели первый совместный матч. На решающем тай-брейке теннисистки вели со счётом 9-6 и в итоге упустили четыре матчбола.

Отметим, что это поражение стало пятым подряд для Надежды Киченок в парных матчах.

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