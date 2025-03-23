В ночь на 23 марта на арене «Michelob Ultra Arena» в Лас-Вегасе (США) состоится вечер бокса от промоутерской компании Premier Boxing Champions.
Главным событием станет бой в первом среднем весе (до 69,9 кг) – на ринге сойдутся чемпион мира по версиям WBC и WBO Себастьян Фундора (21–1–1, 13 КО, США) и его соотечественник Чордейл Букер (23–1, 11 КО).
На вечере бокса выступит украинский боксер Виктор Славинский (15–3–1, 7 КО) – его соперником станет мексиканец Альберто Мора Гарсия (12–0, 9 КО). Поединок пройдет в лимите второго полулегкого веса (до 59 кг).
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Трансляция шоу в Лас-Вегасе начнется в 02:00. Фундора и Букер выйдут на ринг ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.
В прямом эфире турнир покажет сервис Amazon Prime Video. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.
Фундора вместо боя со Спенсом выйдет против непопулярного американца
Фундора – Букер, Славинский – Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция
Файткард шоу бокса от Premier Boxing Champions