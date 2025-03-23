Instagram. Фундора – Букер

В ночь на 23 марта на арене «Michelob Ultra Arena» в Лас-Вегасе (США) состоится вечер бокса от промоутерской компании Premier Boxing Champions.

Главным событием станет бой в первом среднем весе (до 69,9 кг) – на ринге сойдутся чемпион мира по версиям WBC и WBO Себастьян Фундора (21–1–1, 13 КО, США) и его соотечественник Чордейл Букер (23–1, 11 КО).

На вечере бокса выступит украинский боксер Виктор Славинский (15–3–1, 7 КО) – его соперником станет мексиканец Альберто Мора Гарсия (12–0, 9 КО). Поединок пройдет в лимите второго полулегкого веса (до 59 кг).

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Трансляция шоу в Лас-Вегасе начнется в 02:00. Фундора и Букер выйдут на ринг ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.

В прямом эфире турнир покажет сервис Amazon Prime Video. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Фундора вместо боя со Спенсом выйдет против непопулярного американца

Фундора – Букер, Славинский – Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

Файткард шоу бокса от Premier Boxing Champions

Себастьян Фундора (21–1–1, 13 KO) – Чордейл Букер (23–1, 11 KO)

Хесус Рамос (22–1, 18 KO) – Гуидо Эммануэль Шрамм (16–3–2, 9 KO)

Элайджа Гарсия (16–1, 13 KO) – Террелл Гоше (24–4–1, 12 KO)

Фрейдис Рохас (14–0, 11 KO) – Морис Ли (15–1–2, 6 КО)

Альберто Мора Гарсия (12–0, 9 КО) – Виктор Славинский (15–3–1, 7 KO)

Джастин Кардона (9–1, 5 КО) – ТВА

Джерсли Варгас (4–0, 3 КО) – Улисес Авелино-Рейес (3–1, 2 КО)

Алексис Де ла Серда (5–0, 3 КО) – Шароун Картер (14–9–1, 3 КО)

Джозеф Браун (4–0, 3 КО) – Эзекиль Дюран (4–0, 1 КО)

Куинси Уильямс (4–0, 4 КО) – (соперник неизвестен)

Брайан Гонсалес (2–0, 1 КО) – Джастин Маркес (5–1, 4 КО)

Роберт Герреро (5–0, 2 КО) – Шон Армас (6–1, 3 КО).

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