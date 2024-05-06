ВИДЕО. Как Канело и Мунгия прошли процедуру взвешивания и дуэль взглядов

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В ночь с 4 на 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) пройдет шоу с большим чемпионским поединком.

В главном 12–раундовом поединке сойдутся мексиканцы Сауль Альварес (60–2–2, 39 KO) и Хайме Мунгия (43–0, 34 KO).

Канело защищает абсолютный титул – пояса чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO в суперсреднем весе.

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На взвешивании Сауль Альварес показал вес 75.65 кг (166,8 фунтов), а Хайме Мунгия – 75.93 кг (167,4 фунтов).

ВИДЕО. Как Канело и Мунгия прошли процедуру взвешивания

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