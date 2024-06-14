PBC

Интересное шоу бокса ожидается в ночь 15 с 16 июня на арене MGM Grand в Лас-Вегасе

В мэйн-эвенте сойдутся американцы: Джервонта Дэвис (29–0, 27 KO) и Фрэнк Мартин (18–0, 12 KO). Победитель получиь чемпионский пояс WBA в легком весе.

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В соглавном событии встретятся: Дэвид Бенавидес из США (28–0, 24 KO) и украинец Александр Гвоздик (20–1, 16 KO). В поединке будет определен обладатель временного титулу WBC в лайт-хэвивейте.

Промоутерами шоу в Лас-Вегасе выступают Том Браун (TGB Promotions), Сампсон Левкович (Sampson Boxing).

Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить

Джервонта Дэвис – Фрэнк Мартин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка.

Трансляцию шоу можно посмотреть по системе PPV (pay-per-view) на видеосервисах FITE TV, Triller TV, PBC.

Прямая трансляция шоу начнется 16 июня в 03:00 по Киеву, поединок украинца ожидается не ранее 05:00, а главный бой – около 06:00.

Файткард шоу в Лас-Вегасе

sport.ua