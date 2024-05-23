Не Джошуа. Гвоздик нашел нового соперника для Усика после боя с Фьюри 

Marca. Деонтей Уайлдер и Александр Усик

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

Украинский экс-чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик рассказал, какого соперника Усика он видит следующим.

«Усик уже всех побил. Всех хевивейтеров, Фьюри был последним из них. Возможно, остался еще Деонтей Уайлдер. Но это сражение уже просто для того, чтобы добавить в коллекцию еще одно большое имя. Усик уже все доказал, побил всех сильнейших хевивейтеров – и больших, и маленьких», – сказал Гвоздик.

sport.ua