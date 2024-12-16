Хельмут Марко: Мы знаем, что делаем

В традиционной колонке для Speedweek советник Red Bull Хельмут Марко подвёл итоги сезона и говорил о 2025-м…

В Абу-Даби завершился долгий сезон, в котором Макс Ферстаппен вновь продемонстрировал свой класс, защитив чемпионский титул. В этом году он ещё больше повзрослел, стал сильнее психологически и в дуэлях на трассе, научился добиваться только того, что необходимо. Он знал, на чём нужно сосредоточиться.

В Бразилии он показал на мокрой трассе своё мастерство в самых сложных условиях, хотя выступал под серьёзным прессингом, ведь на кону стоял чемпионский титул. В 2016 году в Интерлагосе Макс тоже был хорош в аналогичных условиях, но тогда он допустил несколько ошибок.

В этот раз он не допустил ни одной ошибки, казался гонщиком с железными нервами. 17 быстрейших кругов в конце гонки стали психологическим унижением для соперников, он превзошел всех и ещё раз показал, почему он один из лучших в этом спорте. Для нас, да и для него тоже, это главный приоритет. Нас не волнуют оценки журналистов и рейтинги популярности. Титул чемпиона мира присуждается по количеству набранных очков, и здесь счёт явно в пользу Макса.

Это правда, что английские СМИ не всегда объективны, но свою роль играет роль и тот феномен, что новая, потенциальная звезда, всегда вызывает большую симпатию, чем признанный чемпион. Макса это не беспокоит, он всегда говорит то, что думает, показывает свои эмоции, и я думаю, что это правильно.

Уверен, в следующем году мы вновь увидим плотную борьбу за победы. В последний год стабильного регламента результаты всегда становятся плотнее. В Формуле 1 принято копировать успешные концепции. И чем дольше регламент остается стабильным, тем более похожими становятся машины.

В 2025-м мы вновь полностью выложимся. В команде произойдут некоторые изменения, поскольку из нее ушли несколько человек. Но у нас большой коллектив, и я верю, что наша команда сможет предоставить Максу машину, позволяющую бороться за звание чемпиона мира. Мы знаем, что делать. Этой машине нужен более широкий рабочий диапазон, чтобы она не теряла баланс при небольших колебаниях температуры или незначительных технических изменениях.

Именно над этим и работают наши инженеры. В конце концов, 40 очков прижимной силы – это хорошо, но четыре десятых в конце круга гораздо важнее. Поведение машины должно быть предсказуемым для гонщика, чтобы он чувствовал уверенность.

А поскольку наш самый быстрый и лучший гонщик – Макс, в процессе разработки мы должны учитывать его предпочтения в выборе характеристик машины. Уверен, если мы предоставим ему конкурентоспособную машину, он останется в Red Bull Racing.

В ближайшие дни мы объявим новости о паре гонщиков на следующий год. По этому поводу существует множество спекуляций, включая слухи о возможной трансферной стоимости, которые являются полной чушью.

Когда Юки Цунода сел за руль RB20 на тестах после окончания сезона, команда осталась довольна его техническими навыками. В этом отношении он гораздо лучше, чем о нем говорят. Но Юки – лишь один из многих талантов. У нас очень хорошие позиции в младших сериях. Никола Цолов будет претендовать на титул в Формуле 3, мы широко представлены в новом Еврокубке, отправляем яркие таланты в британскую Ф4.

Мы многого ждём от молодежи в Формуле 1. Приятно, что после долгого перерыва сразу несколько перспективных новичков смогут показать, на что они способны. Это чемпион Формулы 2 Габриэль Бортолето, перешедшие на новый уровень Оливер Берман и Кими Антонелли. А если и в Racing Bulls будет выступать юниор, можно говорить о смене поколений.

Мы с интересом ждём возможности увидеть Льюиса Хэмилтона в Ferrari. В лице Шарля Леклера у него будет один из самых сильных соперников в квалификации. В гонках Льюис по-прежнему очень хорош, если позволяет машина. Но мы видели в Mercedes, что его мотивация снижается, если машине не хватает скорости. Он должен быть уверен, что сможет подняться на подиум. Вряд ли он будет бороться за десятое место.

Мы с нетерпением ждём возможности вернуться на трассу в следующем сезоне и показать, на что мы способны.

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