“Мы не печатаем деньги”. Руководство Аль-Хиляля обратилось к игрокам из Европы

Руководитель "Аль-Хиляля" Эстеве Кальсада сказал, что у клуба нет неограниченных возможностей, поэтому игрокам из Европы нужно уменьшить аппетиты по зарплате.

"Конечно, игрок в Саудовской Аравии заработает больше, чем в Европе, но у нас точно нет неограниченных ресурсов. Мы не печатаем деньги. В последнее время не состоялось несколько больших подписей, потому что игроки думали, что можно просить неограниченную зарплату. Это не так.

Мы перед Клубным чемпионатом мира никого не подписали и верим в свой состав», – сказал Кальсада.