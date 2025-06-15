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Футбол

“Мы не печатаем деньги”. Руководство Аль-Хиляля обратилось к игрокам из Европы

"Мы не печатаем деньги". Руководство Аль-Хиляля обратилось к игрокам из Европы

    • Руководитель "Аль-Хиляля" Эстеве Кальсада сказал, что у клуба нет неограниченных возможностей, поэтому игрокам из Европы нужно уменьшить аппетиты по зарплате.

    "Конечно, игрок в Саудовской Аравии заработает больше, чем в Европе, но у нас точно нет неограниченных ресурсов. Мы не печатаем деньги. В последнее время не состоялось несколько больших подписей, потому что игроки думали, что можно просить неограниченную зарплату. Это не так.

    Мы перед Клубным чемпионатом мира никого не подписали и верим в свой состав», – сказал Кальсада.

    Напомним, недавно "Аль-Ахиляль" подписал контракт с главным тренером Симоне Индзаги, последним местом работы которого был "Интер".

    www.ua-football.com

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