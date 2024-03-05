34-летний полузащитник хочет помочь сборной

<img title="Ярмоленко может сыграть с Вересом" src="/wp-content/uploads/2024/03/54b0df96ba7ae0020324a8dbdf1527a0.jpg" alt="Ярмол

Вингер Динамо и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко может вернуться на поле после травмы уже в 20-м туре Украинской Премьер-лиги.

Лидер киевлян тренируется в общей группе и готовится к матчу против Вереса, который состоится 7 марта. Решение об участии игрока в поединке будут принимать перед поездкой в ​​Ровно.

Напомним, 34-летний полузащитник не выходил на поле с октября из-за травмы колена.

Андрей пытается как можно скорее вернуться на поле, чтобы помочь сборной в полуфинальных матчах плей-офф на Евро-2024.

Хотя в списке, который накануне опубликовало министерство молодежи и спорта, его фамилии не было среди вызванных на сбор игроков. Журналисты сообщают, что это был не окончательный вариант состава сборной, указывая своими источниками представителей из ее руководства.

champion.com.ua