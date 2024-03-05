В Саудовской Аравии представили проект новой трассы

Первый в истории Гран При Саудовской Аравии Формулы 1 состоялся в 2021 году на трассе в Джидде, которая изначально планировалось, как временная. Гонка должна была переехать на стационарный автодром в Киддии, но поскольку строительство затянулось, Джидда продолжит принимать этапы как минимум до 2027 года.

Сегодня организаторы представили проект новой трассы в Киддии. Автодром получил название Qiddiya Speed Park, разработкой проекта занимается архитектурное бюро Германа Тильке, а консультантом выступает бывший гонщик Формулы 1 Алекс Вурц.

Точная длина круга пока не названа, но уже известно, что он будет включать 21 поворот. Первый поворот уже получил название «Лезвие» – его перепад высот будет соответствовать высоте 20-этажного здания.

Часть трассы будет проходить рядом аттракционом Falcom – самыми высокими американскими горками в мире в парке Qiddiya Six Flags. Другая интересная особенность трассы заключается в том, что традиционные трибуны будут заменены на множество смотровых площадок и балконов.

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