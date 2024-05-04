Вассёр: Воспользуемся спринтом для подготовки к Гран При

Хотя Шарль Леклер фактически пропустил единственную тренировку в Майами, причём из-за собственной ошибки, к квалификации, предшествовавшей спринту, смог собраться и показать второе время, уступив только Максу Ферстаппену.

«Как мы уже видели в Китае, между двумя сессиями многое может измениться, даже между двумя частями квалификации, и это зависит от погоды, от температуры, и от поведения резины разных составов, – прокомментировал Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari. – В пятницу в Майами всё вновь зависело от считаных долей секунды. Достаточно одной ошибки, и вы сразу теряли несколько позиций.

Если говорить о квалификации к спринту, то Шарль после неудачного начала дня пилотировал всё лучше и лучше. Не знаю, что там произошло у McLaren, поскольку предпочитаю основное внимание уделять моим парням, но Ландо Норрис (который был быстрее всех в первых двух сессиях), вероятно, допустил ошибку в решающий момент финальной сессии.

Зато для нас всё прошло неплохо: Шарль всё сделал правильно и показал второе время, а Карлос Сайнс был на его уровне вплоть до последнего поворота, но в итоге остался пятым.

Как будут развиваться события в субботнем спринте или в Гран При, сказать сложно. У нас почти не было возможностей поработать над гоночным темпом, поэтому придётся воспользоваться спринтом для подготовки к воскресной гонке.

Но пока я доволен нашей работой, хотя, конечно, мы не ожидали, что Леклер пробьётся в первый ряд. Результаты Шарля и Карлоса говорят о том, что машина неплохо работает с мягкой резиной, но ещё предстоит проверить, что будет происходить на дистанции гонки. Думаю, наша SF-24 настроена на более высокий уровень прижимной силы, и, не исключаю, что даже лобовое сопротивление у неё тоже выше, чем у других».

Когда Вассёра попросили прокомментировать главную новость предыдущих дней, связанную с Эдрианом Ньюи, он не стал этого делать: «Я не хочу обсуждать эту тему. Да, он уходит из Red Bull, но нас должны больше интересовать дела нашей команды».

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