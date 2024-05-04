Александрия с дублем Михайленко сыграла вничью с Движением в 27 туре УПЛ

Александрия дома сыграла вничью с Движением в матче 27 тура чемпионата Украины по футболу.

Игра завершилась со счетом 2:2.</

Первыми забили хозяева поля уже на 4-й минуте игры, когда партнеры вывели один на один с голкипером Движения Николая Михайленко (1:0).

Движение отыгралось на 26-й минуте . Евгений Пастух после прострела партнера первым разобрался с суетой в штрафной хозяев и расстрелял ворота Александрии (1:1)

Команды обменялись голами в конце матча— на 80-й минуте Михайленко оформил дубль (2:1), а уже через минуту счет снова стал равным после выстрела Богдана Слюбика (2:2).

После ничьей Александрия осталась на 12-й позиции турнирной таблицы чемпионата Украины с 27 очками в активе, Движение идет 5-м с 45 баллами.

Чемпионат Украины— УПЛ 27 тур, 4 мая

Александрия — Движение Львов 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 — 4 Михайленко, 1:1 — 26 Пастух, 2:1 — 80 Михайленко, 2:1 — 81 Слюбик

Александрия: Шевченко, Кравченко, Ковалец, Калитвинцев, Скорко, Мартынюк, Калюжный, Копина, Смирный (12 Сигеев (83 Погорелый), Костышин (78 Безерра), Михайленко. Движение: Ледвой, Слюбик, Дидик, Сыч, Роман, Подгурский, Таллес, Пастух, Квасница (80 Плюймен), Федор (46 Рунич), Карабин (85 Теслюк)

Предупреждение: 67 Калитвинцев — 42 Дидык, 44 Слюбик, 76 Роман

В следующем туре Александрия сыграет против СК Днепр-1 (12 мая), Движение встретится с Оболонью (11 мая).

Напомним, в прошлом туре Александрия сыграла в нулевую ничью с Колосом, а Рух уверенно победил Верес.

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