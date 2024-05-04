Мадрид. 18-летний Меншик победил десятую ракетку мира, Шелтон впервые выиграл матч на грунтовом «Мастерсе»

На «Мастерсе» в Мадриде завершились матчи второго круга

Мадрид, Испания • 24 апреля — 5 мая • грунт • €9,017,445

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Павел Котов (-) — Джордан Томпсон (Австралия, 32) 5:7, 6:4, 7:5

Флавио Коболли (Италия) — Николас Ярри (Чили, 22) 6:3, 3:6, 6:3

Карен Хачанов (-, 15) — Роберто Баутиста Агут (Испания, LL) 3:6, 6:3, 7:5

Якуб Меншик (Чехия) — Григор Димитров (Болгария, 9) 6:2, 6:7(4), 6:3

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Адриан Маннарино (Франция, 19) 6:0, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания, 29) — Жуан Фонсека (Бразилия, WC) 6:1, 6:4

Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Миомир Кецманович (Сербия) 6:4, 6:1

Даниил Медведев (-, 3) — Маттео Арнальди (Италия) 2:6, 6:4, 6:4

Александр Бублик (Казахстан, 17) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) 1:6, 6:2, 6:2

Бен Шелтон (США, 14) — Томаш Махач (Чехия) 6:0, 6:2

Педро Качин (Аргентина) — Фрэнсис Тиафо (США, 20) 7:6(1), 3:6, 6:4

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18-летний Якуб Меншик одержал вторую победу над игроком топ-10, сыграв четвертый такой поединок. Чешский теннисист второй раз в карьере играет в основной сетке «Мастерса» и впервые прошел в третий круг. Дальше Меншик сыграет против канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима.

Бен Шелтон впервые выиграл матч в основной сетке «Мастерса» на грунте (четвертый раз играет на таком турнире). Американец выиграл пятый матч подряд на грунтовых кортах — в начале апреля он выиграл титул в Хьюстоне. В третьем круге Шелтон сыграет против Александра Бублика, которому проиграл в трех сетах в прошлом сезоне на «Мастерсе» в Риме.

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