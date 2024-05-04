В ночь с 4 на 5 мая на T-Mobile Arena в Лас–Вегасе (США) проходит шоу с большим чемпионским поединком.
В главном 12–раундовом поединке сойдутся мексиканцы Сауль Альварес (60–2–2, 39 KO) и Хайме Мунгия (43–0, 34 KO).
Канело защищает абсолютный титул – пояса чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO в суперсреднем весе.
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На взвешивании Сауль Альварес показал вес 75.65 кг (166,8 фунтов), а Хайме Мунгия – 75.93 кг (167,4 фунтов).
Альварес выходит против не того мексиканца. Но в Мунгию верят
Сауль Альварес – Хайме Мунгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видетрансляцию вечера бокса проводит видеосервис DAZN.
Прямая трансляция основного карда шоу начнется 5 мая в 03:00 по Киеву, а главный бой ожидается не ранее 06:00.
Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка.
Поединки андеркарда доступны в прямой трансляции на YouTube с 01:00 по Киеву
Файткард шоу бокса в Лас–Вегасе
Основной кард
YouTube-трансляция
Предварительный кард