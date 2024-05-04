Getty Images/Global Images Ukraine. Канело и Мунгия

В ночь с 4 на 5 мая на T-Mobile Arena в Лас–Вегасе (США) проходит шоу с большим чемпионским поединком.

В главном 12–раундовом поединке сойдутся мексиканцы Сауль Альварес (60–2–2, 39 KO) и Хайме Мунгия (43–0, 34 KO).

Канело защищает абсолютный титул – пояса чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO в суперсреднем весе.

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На взвешивании Сауль Альварес показал вес 75.65 кг (166,8 фунтов), а Хайме Мунгия – 75.93 кг (167,4 фунтов).

Альварес выходит против не того мексиканца. Но в Мунгию верят

Сауль Альварес – Хайме Мунгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видетрансляцию вечера бокса проводит видеосервис DAZN.

Прямая трансляция основного карда шоу начнется 5 мая в 03:00 по Киеву, а главный бой ожидается не ранее 06:00.

Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка.

Поединки андеркарда доступны в прямой трансляции на YouTube с 01:00 по Киеву

Файткард шоу бокса в Лас–Вегасе

Основной кард

Сауль Альварес (60–2–2, 39 KO) – Хайме Мунгия (43–0, 34 KO)

Марио Барриос (28–2, 18 KO) – Фабиан Майдана (22–2, 16 KO)

Брэндон Фигероа (24–1–1, 18 KO) – Джесси Магдалено (29–2, 18 KO)

Эймантас Станионис (14–0, 9 KO) – Габриэль Маэстре (6–0–1, 5 KO)

YouTube-трансляция

Вито Мельницки (17–1, 12 KO) – Рональд Крус (19–3–1, 12 КО)

Хесус Рамос (20–1, 16 KO) – Джохан Гонсалес (34–2, 33 KO)

Предварительный кард

Алан Давид Пикассо (27–0–1, 15 KO) – Дэмьен Васкес (17–3–1, 9 KO)

Габриэль Валенсуэла (28–3–1, 17 KO) – Хосе Ангуло (16–8, 9 КО)

Вильям Скулл (21–0, 9 KO) – Шон Хэмфилл (16–1, 10 КО)

Жабин Шолле (9–0, 7 КО) – Джулиан Бриджес (4–0, 2 КО)

Адриан Торрес (7–0, 6 КО) – Арсен Погосян (3–1–1, 2 КО)

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