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Футбол

Источник: Атлетико расстанется с Марио Эрмосо

Обоюдное решение

Источник: Атлетико расстанется с Марио Эрмосо

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Защитник "Атлетико Мадрид" Марио Эрмосо сообщил, что не будет подписывать новый контракт с мадридской командой

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 28-летний испанец намерен покинуть клуб как свободный агент. Отмечается, что Эрмосо изучает несколько вариантов, поскольку он еще не согласовал условия ни с одним клубом по своему переходу.

    Напомним, в этом сезоне Марио отыграл за мадридский "Атлетико" 40 матчей во всех турнирах. На его счету 2 гола и 2 результативные передачи.

    www.ua-football.com

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