Специалист проработал с командой два сезона

Лейкерс уволили главного тренера Дарвина Хэма. Также в отставку ушел весь тренерский состав команды.

Хэм работал с Лейкерс с 2022 года. Контракт специалиста был рассчитан еще на два сезона, однако клуб досрочно его прекратил.

Лейкерс еще не определились с кандидатурой нового наставника. Клуб тщательно подбирает специалиста, чтобы улучшить показатели команды непосредственно в последнем сезоне ЛеБрона Джеймса.

Лейкерс заняли восьмое место в регулярном сезоне в Западной конференции и преодолели стадию плей-ин. В плей-офф команда Хэма в пяти матчах проиграла Денверу.

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