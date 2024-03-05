Найскандальніший з партнерів Михайлюка: влаштовував бійки, ледь не сів, а тепер зіграє проти «Прометея»

Далеко не кожен п’ятизірковий рекрут стає зіркою баскетболу – і навіть просто доходить до Національної баскетбольної асоціації. Чийсь потенціал вбивають травми, когось банально переоцінюють скаути, а дехто вже в NCAA потрапляє у середовище, що не сприяє прогресу – і назавжди залишає левову долю власного таланту на дальньому кінці лави запасних студентської команди.

Але іноді трапляються випадки, коли свою майбутню кар’єру ще у зародку вбивають самі ж проспекти, вв’язуючись у сумнівні історії за межами баскетбольного майданчика. Згадайте хоча б кейс другого піку останнього драфту НБА Брендона Міллера – у підсумку він не став підозрюваним у справі про вбивство, але у певний момент мав цілком реальні шанси замість майки «Шарлотт» вдягати зараз щось куди менш приємне.

Колишньому партнеру Святослава Михайлюка по найкращій з команд університету Канзасу, за які українець встиг пограти в NCAA, пощастило значно менше. За студентські роки Сільвіо де Соуза зібрав навколо себе усі скандали, які тільки міг – і підсумував їх однією з найбільших за останнє десятиріччя масових бійок безпосередньо під час матчу першого студентського дивізіону.

Замість якогось клубу НБА (чи принаймні фарму у Лізі розвитку) 25-річний уродженець столиці Анголи Луанди зараз виступає за грецький «Аріс» – вже 6 березня 206-сантиметровий центровий зіграє проти «Прометея» в 1/8 фіналу плей-оф Єврокубка. Тож пригадуємо його історію.

Де Соуза взагалі не мав грати в одній команді з Михайлюком – але саме через нього Канзас позбавили статусу учасника фіналу чотирьох «Березневого божевілля»

Перебіг студентської кар’єри Свята ви, напевно, пам’ятаєте – він відіграв за Джейхоукс максимально можливі чотири сезони (ковідного правила про п’ятий рік ще не існувало), а найкращого результату з турнірної точки зору досяг у 2018-му, коли якраз був випускником. Тоді Канзас з українцем, Девонте Гремом, Маліком Ньюменом, Удокою Азубуйке та Ладжеральдом Віком дійшов до фіналу чотирьох NCAA: здобув чотири перемоги поспіль у «Березневому божевіллі» і вилетів лише у національному півфіналі від Віланови із майбутніми зірками НБА Джейленом Брансоном та Мікелом Бріджесом у складі.

Майже усі поєдинки за участі Канзасу тоді були близькими, але найдраматичнішим вийшов регіональний фінал проти Дьюка – його хлопці Білла Селфа забрали лише в овертаймі. Одним із тіньових героїв матчу став першокурсник Сільвіо де Соуза, забравши десять підбирань у боротьбі із майбутнім другим піком драфту НБА Марвіном Беглі (це зараз ми вже знаємо, що він баст, і категорично не розуміємо, як його можна було обрати перед Лукою Дончичем, а шість років тому його оцінювали трохи інакше). Анголець, якщо й мав грати у тій зустрічі, то точно не рекордні для себе у сезоні 26 хвилин – але Азубуйке швидко відфолився, і інших варіантів просто не було.

Де Соуза взагалі не повинен був бути в тій команді – він мав вступати до коледжу у 2018-му, вже після випуску Михайлюка із Гремом. Однак вирішив закінчити навчання у школі раніше і приєднався до Джейхоукс всередині сезону-2017/18. І тому, що був готовий грати в NCAA (тим більше, у програмі, яка йому ідеально підходила: Сільвіо за своїм ігровим профайлом був максимально схожим на Азубуйке, хіба що трохи поступався нігерійцю у зрості, тож міг розраховувати на ігровий час одразу, не потребуючи зміни стилю гри команди), і тому, що на той момент одного п’ятизіркового бігмена-першокурсника Селф вже встиг втратити. Знову ж, не через баскетбольні причини.

Біллі Престон приходив у Джейхоукс як головний рекрут свого класу, але потрапив у халепу, навіть не зігравши в NCAA жодного офіційного матчу. Офіс головної студентської організації Сполучених Штатів зацікавила дорожньо-транспортна пригода, яку Престон влаштував у кампусі університету – ніхто не постраждав, але NCAA здалося, що автомобіль, яким володів хлопець, був занадто дорогим для першокурсника із далеко не заможної родини. Оскільки тоді студентам-спортсменам взагалі заборонялось отримувати будь-яку фінансову винагороду, це стало предметом тривалого розслідування. Престона довелось відсторонити, і у підсумку він взагалі нічого не зіграв по студентах – поїхав до Європи, уклавши вже повноцінну профі-угоду із боснійським грандом «Ігокеа».

На той момент в NCAA вже тривав грандіозний корупційний скандал навколо топових виробників спортивного екіпування типу adidas, агентів, тренерів поважних коледжів (одним з перших заарештованих був помітний гравець НБА Чак Персон, який працював асистентом у рідному Оберні) – і, звісно ж, проспектів, їхніх батьків, друзів та оточуючих. У першу хвилю скандалу Джейхоукс не потрапили, але потім ФБР дійшло і до них: виявилось, що і Престон отримував нелегальні платежі, і матір четвертого піку драфту-2017 Джоша Джексона. Ну а найкумедніша історія вийшла, звісно ж, з де Соузою – за тогочасними інсайдами, його представник (мати агента студентам заборонено, тож називають їх як завгодно – друг сім’ї, помічник, наставник, охоронець тощо) спочатку отримав гроші за те, щоб вмовити ангольського бігмена піти до університету Меріленда, а потім – щоб змусити того змінити вибір на Канзас.

Цікаво, що Джейхоукс самі визнали неправомірні дії стосовно Сільвіо – але намагалися довести NCAA, що це була не спроба підкупу, а компенсація за гроші, витрачені на якийсь навчальний онлайн-курс. Проте якогось значного успіху не досягли: де Соузі довелося пропустити увесь сезон-2018/19, наступний за фіналом чотирьох, а вже у 2023-му усі перемоги Канзасу в матчах за участі ангольця у тому чемпіонаті, де він грав разом з Михайлюком, було остаточно анульовано через порушення порядку рекрутингу. Так, усе могло б бути значно гірше для університетської програми загалом: з тривалою дискваліфікацією Селфа, відстороненням від плей-оф на декілька сезонів і ще бозна-чим. Однак найкраще досягнення студентської кар’єри у Свята з Гремом через ангольця забрали – формально місце Джейхоукс у фіналі чотирьох 2018-го тепер вважається вакантним.

Після першого відсторонення де Соуза не протримався й повного сезону – влаштував велику бійку у принциповому матчі з Канзас Стейт

NCAA повернула де Соузі статус студента, що може брати участь в офіційних змаганнях, перед сезоном-2019/20 (спочатку мав пропускати і його теж, але Канзас виграв апеляцію) – він знову став бекапити Азубуйке, вже випускника, у команді з лотерейним піком драфту-2022 Очаєм Агбаджі та майбутнім чемпіоном НБА у складі «Денвера» Крістіаном Брауном.

І все було добре до заключних секунд дуже принципової зустрічі із сусідами з Канзас Стейт. За рахунку 81:59 на користь Джейхоукс де Соуза контролював м’яч у центрі майданчика, але потім трапилось ось це:

Сільвіо не встиг вдарити нікого стільцем (його забрав один з представників тренерського штабу Канзасу), але це не особливо йому допомогло. Одразу після матчу Селф розповів усім бажаючим, що дуже незадоволений поведінкою свого підопічного, який дав себе спровокувати, а коли конференція Big 12 дискваліфікувала де Соузу за бійку на 12 матчів, вже всередині програми Джейхоукс вирішили зробити відсторонення ангольця безстроковим.

У підсумку він більше взагалі не зіграв за Канзас жодного матчу. У сезоні-2019/20 Селф до ротації де Соузу повернути так і не встиг (спочатку просто тренерським рішенням на заключну гру регулярного чемпіонату, а потім плей-оф у конференціях та «Березневе божевілля», куди команда мала б заходити із першим посівом, взагалі скасували через ковід), на наступний рік Сільвіо відмовився від активних виступів, щоб вирішити особисті проблеми, а у 2021-му перевівся у значно менш статусний університет Чаттануги. 38 матчів з однією появою в старті та вісьмома хвилинами в середньому за гру – ось таким вийшов доробок п’ятизіркового рекрута за три роки у Джейхоукс.

Ну і цікавий збіг обставин, на якому теж варто закцентувати увагу – один з учасників скандального матчу між Канзасом та Канзас Стейт зрештою навіть доїхав до української Суперліги. Макол Мав’єн, перший південносуданський легіонер в історії нашого чемпіонату (в NCAA він три сезони стартував за Канзас Стейт), провів кілька матчів за «Запоріжжя» перед повномасштабним вторгненням РФ, а зараз грає у чемпіонаті Грузії.

За три тижні до бійки проти Канзас Стейт де Соуза вдарив чоловіка біля бару. Той втратив зір на одне око, але провину Сільвіо довести не змогли

Ще одна історія, яка безпосередньо вплинула на сумний фінал кар’єри ангольця у Джейхоукс. Бійка у грі з Канзас Стейт відбулась 21 січня 2020-го, а рівно за три тижні до цього, 1 січня, Сільвіо біля одного з місцевих барів побив чоловіка, який збирався відсвяткувати новий рік. Як з’ясувалося вже під час судового процесу, постраждалий почув гучну суперечку між де Соузою та його тодішньою дівчиною і з використанням нецензурної лайки попросив їх обох замовкнути. А от що насправді було далі – секрет, розгадати який не вдалося навіть суду.

Достеменно відомо лише те, що після сутички з Сільвіо чоловік, який висловив йому зауваження, назавжди втратив можливість бачити лівим оком. Поліції вдалося встановити двох безпосередніх свідків події, але їхні свідчення у суді розбіглися (колишня дівчина де Соузи стверджувала, що баскетболіст лишень дав постраждалому не дуже сильного ляпаса, а її подруга – що одразу після удару ангольця у чоловіка почалась помітна кровотеча з ока). Адвокат обрав, як з’ясувалось потім, цілком правильну стратегію – де Соуза до самого кінця процесу заперечував усі звинувачення, свідчення очевидців виявились не надто переконливими, а будь-яких інших матеріалів – наприклад, фото чи відео сутички, – просто не знайшлося.

Процес у підсумку тривав півтора роки і завершився зняттям із Сільвіо головного зі звинувачень – прямого зв’язку між чи то ляпасом, чи то ударом від де Соузи та втратою постраждалим зору суд не встановив. Більш дрібні на адресу баскетболіста взагалі не висувалися, хоча підстави для цього були. Під час процесу навіть адвокат визнавав, що фізичний контакт між ангольцем та іншою людиною під час суперечки дійсно мав місце, але «сила ляпаса була недостатньою для того, щоб викликати травми, які, як стверджує постраждалий, він отримав внаслідок інциденту».

Вийти сухим із води де Соузі суттєво допоміг той факт, що постраждалий не викликав ані швидку, ані поліцію одразу на місце сутички з баскетболістом – він залишив локацію самостійно, а до лікарні приїхав на своїй машині лише за кілька годин. Тож бодай останній коледж-сезон ангольця вийшов повноцінним: судовий процес завершився якраз перед початком навчального року, і Сільвіо встиг на старт чемпіонату NCAA, відігравши за Чаттанугу 28 матчів (11 очок + 6,9 підбирання за 20 хвилин ігрового часу). Але, звісно, ні про який драфт НБА вже не йшлося.

Професійну кар’єру де Соуза розпочав у Франції – в одній команді з Рональдом Марчем. А минулої осені ще й їздив на ЧС

Втрачені можливості логічно привели Сільвіо в Європу – але не у чемпіонати Ісландії чи Фінляндії, де зазвичай розпочинають не помічені скаутами студенти, а у поважну французьку першість. Колишнього статусу п’ятизіркового рекрута та впізнаваності програми Джейхоукс у баскетбольному світі виявилось достатньо, щоб у 2022-му отримати перший профі-контракт від «Роана». Так, не «Монако» чи АСВЕЛ з «Парижем», а всього лише середняк Ліги Про А (15 перемог у 34 матчах і 11 місце у таблиці з 18 за підсумками попереднього сезону), але це все одно певний рівень – на якому, за бажання, цілком можна було показати себе з найкращої сторони.

Головною зіркою минулорічного «Роана» був Рональд Марч, нинішній гравець «Прометея»: він забивав понад 20 очок в середньому за матч і увійшов до символічної збірної сезону в чемпіонаті Франції разом з Віктором Вембаньямою, Нандо де Коло, Меттом Морганом (одне з відкриттів цього сезону Єврокубка, до речі, у складі «Лондон Лайонз») та Віталісом Чікоко. Де Соуза збирав значно скромнішу статистику – в середньому 9+5 у 33 поєдинках. Але головним успіхом ангольця стало те, що він провів рік без скандалів, суперечливих інцидентів та відсторонень.

Закріпити враження від непоганого дебюту в Європі Сільвіо допоміг чемпіонат світу. Він був не першим вибором на позиціях важкого форварда та центрового у дуже габаритній збірній Анголи, яка майже завжди грала з двома, а то й навіть трьома номінальними центрами (Бруну Фернанду з НБА, Кевін Кокіла, який стартує у «Бургу», що виграв свою групу Єврокубка, мобільний Жілсон Банго, який класно захищається у полі і без якого це все взагалі не працювало б – обирати там дійсно було з кого). Але був продуктивним на своїх відрізках – 11,6 очка та 6,8 підбирання за менш ніж 16 хвилин на майданчику.

В «Арісі» у де Соузи теж роль одного з – анголець вважається стартовим центровим команди у Єврокубку (12 з 18 матчів регулярного чемпіонату починав у першій п’ятірці), однак від початку 2024-го Іоанніс Кастрітіс випускає їх почергово із 24-річним Крісом Бенкстоном, американцем, який проводить у Європі свій перший профі-сезон. Однак у команді, що має величезні проблеми із набором очок (за атакувальним рейтингом «Аріс» взагалі останній у турнірі), його найкращі навички – вміння забивати з трисекундної зони та вигравати підбирання на чужому щиті, – максимально затребувані. Тож протистояння ангольця з Таєм Одіасе та Онджеєм Балвіном має стати ледь не головним сторілайном поєдинку між українською та грецькою командами.

Фото: Amy Kontras/USA Today Sports, David Klutho/NCAA Photos, Dylan Lysen/Journal-World, ARIS B.C./Facebook

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