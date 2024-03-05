Надежда Киченок — о выходе в полуфинал в Остине: «Старались оставаться в моменте, потому что трудно играть против местных любимиц»

Украинка Надежда Киченок и ее напарница Оксана Калашникова из Грузии прокомментировали выход в парный полуфинал на турнире WTA 250 в Остине

В четвертьфинальном поединке Киченок и Калашникова обыграли пару Сабина Зейналова/Майя Джоинт (Украина/Австралия)

Надежда: Что было ключевым фактором для победы? Думаю, мы старались оставаться в моменте, потому что трудно играть против местных любимиц (теннисисток из местного колледжа). У них была отличная поддержка, но мы благодарны зрителям в любом случае, что они пришли. Потому что всегда приятно играть, когда есть атмосфера на стадионе, когда есть люди на трибунах. Извините, что они не прошли дальше.

Оксана: Но мы счастливы, что выиграли…

Надежда: Да, мы счастливы.

Оксана: Конечно мы получили удовольствие от игры. Было трудно и мы просто пытались оставаться сосредоточенными на себе, не уделять внимания тому, что происходит вокруг. Это вроде бы нам помогло. А в конце удача была на нашей стороне.

Надежда: Удалось ли нам применить свой план на игру или мы разбирались по ходу игры? Все зависит от первых ударов. Если удачно удается играть на подаче и приеме. Если нет, ты начинаешь думать о комбинациях. Очевидно, что в первом сете, как мне и сказала Оксана, мы немного усложняли себе жизнь, мы не фокусировались на базовых вещах. Во второй партии мы попытались перехватить инициативу и все начало работать немного лучше.

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