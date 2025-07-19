Сократился состав участников Континентального кубка

ХК «Сисак»

И без того небольшое число участников второго по рейтингу еврокубка – Континентального кубка, стало ещё меньше. Одна команда объявила о снятии с турнира.

В Континентальном кубке сезона-2025/26, где выступит украинский чемпион, должны были участвовать 14 команд – это наименьшее количество за многие годы. Однако одна из них не примет участие. Чемпион Хорватии «Сисак» объявил о своём отказе от участия в турнире.

Хорватский клуб хотел провести первый раунд Континентального кубка дома, но, как сообщается, не смог этого сделать. Когда стало известно, что первоначальный состав группы был изменён, «Сисак» решил вообще не играть. Это связано с тем, что команда попала в группу A, а турнир пройдёт в Вильнюсе. По финансовым причинам хорваты не хотят ехать так далеко.

В группе А хорватский клуб должен был встретиться с литовским «Панкс», латвийским «Moгo» и эстонской «Нарвой».

«Учитывая расстояние более 1500 километров до места проведения турнира и тот факт, что дополнительную финансовую поддержку получает только принимающая сторона, клуб посчитал, что в сложившихся обстоятельствах без дополнительной поддержки он не сможет участвовать в соревнованиях на должном уровне», – говорится в пресс-релизе «Сисака».

В 2024 году хорватская команда выиграла первый раунд Континентального кубка в Софии и вышла во второй этап, где в итальянском Риттене обыграла киевский «Сокол» (4:2).

В настоящее время «Сисак» выступает в Альпийской лиге, в которой также участвуют клубы из Австрии, Словении и Италии, а также в чемпионате Хорватии.

Напомним, что ранее в «Сисак» перешел игрок сборной Украины.

sport.ua