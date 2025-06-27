Формула E: Вести и Кроуфорд проведут тесты с Andretti

Команда Andretti Global пригласила на берлинские молодёжные тесты датчанина Фредерика Вести, резервного гонщика Mercedes-AMG F1, и американца Джека Кроуфорда, выступающего за DAMS в Формуле 2 и одержавшего в этом году уже две победы.

У Вести, который совмещает работу третьего пилота Mercedes с участием в гонках на выносливость за рулём гиперкара Cadillac, уже есть некоторый опыт пилотирования электромобилей Формулы E, полученный в прошлом году, причём тоже на тестах новичков в Берлине. Но тогда он сотрудничал с индийской командой Mahindra.

На этот раз он будет пилотировать машину Andretti (кстати, это Porsche 99X Electric) по очереди с Кроуфордом, который вообще-то выполняет обязанности резервного пилота этой команды и в этом году уже провёл тренировку в Джидде.

Фредерик Вести: «Я очень рад и горд, что приму участие в предстоящих тестах. В прошлом году я отработал один день на таких же тестах в Берлине и получил неплохой опыт за рулём машины Формулы E, но теперь, когда я стал опытнее, меня ждёт очень интересный день, ведь при поддержке Andretti я смогу изучить совершенно новую технику поколения GEN3 Evo.

Также я, конечно, познакомлюсь с этим коллективом, поработаю с инженерами, и будем надеяться, что смогу быть полезным команде».

Джек Кроуфорд: «Предвкушаю возвращение за руль, ведь мне кажется, что тренировку в Джидде я провёл не так уж давно, поэтому рад, что продолжу сотрудничество в этой командой.

Год назад я получил удовольствие, работая с Andretti на тестах новичков в Берлине, и, по-моему, я тогда неплохо справился, и сейчас получу возможность проехать ещё некоторое количество кругов».

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