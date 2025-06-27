Двадцать восьмая ракетка мира рассказал о своей свадьбе: “Это был день, когда я нервничал больше, чем на корте”

Испанец Алехандро Давидович Фокина женился на своей давней партнерше Паломе Аматисте



26-летний теннисист и его возлюбленная провели церемонию в испано-итальянском стиле. Палома работает в модной индустрии, родилась в Риме, но работает в Испании.

“Перед свадьбой я болел, боролся с аллергией. У меня было все за последний месяц или два, – рассказал Давидоч Фокина. – После Мадрида я был мертв. Даже подсознательно ты думаешь о предстоящей свадьбе, и в итоге теряешь много энергии. Палома занималась всем, это она все сделала, я просто пришел туда. На мне была организация вечеринки после церемонии”.

Теннисист говорит, что невеста заставила его поволноваться, потому что не прибыла вовремя.

“Мы начинали в 6, но начали в 6:30, потому что она опоздала. Я ждал там около 30 минут. Я был очень нервничал. Думаю, это был день, когда я нервничал больше, чем, например, на корте. В конце концов, был солнечный, идеальный день, и на море не было волн. Это было удивительно. Во время коктейля играла живая группа, похожая на итальянскую. После, во время ужина, играл саксофонист. Первый час мы слушали старый плейлист с испанской музыкой, например, Хулио Иглесиаса, классические песни. Затем, когда приближалась полночь, когда мы разрезали торт, это было больше похоже на вечеринку. Были фейерверки, и это было последнее, что произошло во время ужина. Там были танцоры фламенко и мы все танцевали. А потом была вечеринка, но мы остались до 3:30 ночи, потому что были уставшие”.



Француз Артур Фис, 16-я ракетка мира, был свидетелем испанца. Теннисисты, которые давно были знакомы, завязали близкую дружбу во время выступления на Кубке Лейвера в 2023 году.

“Я пригласил много теннисистов, но в конце концов, конечно, в июне немного сложно приехать, и были игроки, которые до последней минуты собирались приехать, но не приехали, – объяснил Алехандро. – Артур был моим свидетелем. У меня с ним очень хорошие отношения, и он был там до трех дней перед свадьбой, и мы тогда много времени провели вместе. Мы создали очень хорошую дружбу. Таких отношений не увидишь на турнирах. Я имею в виду, что я очень хорошо дружу с Карлосом [Алькарасом], с [Роберто] Баутистой Агутом, со многими игроками, но такие отношения, которые я имею с Артуром. Мы не звоним друг другу каждый день, но мы постоянно поддерживаем связь, мол, “Как дела?”. А сейчас, когда он травмировал спину, это “Как твоя спина?” и все такое прочее. Обычно ты такое не встречаешь, потому что в конечном счете это эгоистичный вид спорта, где каждый заботится о себе. Но для иметь такого друга – это очень, очень хорошо”.





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