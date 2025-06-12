Известны суммы призовых, которые получат участники Уимблдона в этом году

Как сообщает пресс-релиз Всеанглийского теннисного клуба общий призовой фонд Уимблдонского чемпионата в 2025 году составит рекордные 53,5 млн. фунтов стерлингов, что на 7% выше, чем в прошлом году.
Чемпионы и призеры в женском и мужском одиночном разрядах получат по £3 млн. фунтов стерлингов (на 11,1% выше, чем в прошлом году). Призовые в парном разряде среди женщин и мужчин увеличены на 4,4%, а в смешанном парном разряде — на 4,3%
ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД. МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ (квалификация)
R1: £15,500
R2: £26,000
R3: £41,500
ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД. МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ
R1: £66,000
R2: £99,000
R3: £152,000
R4: £240,000
QF: £400,000
SF: £775,000
RU: £1,520,000
W: £3,000,000
ПАРНЫЙ РАЗРЯД. МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ (на команду)
R1: £16,500
R2: £26,000
R3: £43,750
QF: £87,500
SF: £174,000
RU: £345,000
W: £680,000
СМЕШАННЫЙ РАЗРЯД. МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ (на команду)
R1: £4,500
R2: £9,000
QF: £17,500
SF: £34,000
RU: £68,000
W: £135,000
В этом году матчи квалификации Уимблдона пройдут с 22 июня по 29 июня. Игры основной сетки с 30 июня по 13 июля.