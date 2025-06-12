Известны суммы призовых, которые получат участники Уимблдона в этом году



Как сообщает пресс-релиз Всеанглийского теннисного клуба общий призовой фонд Уимблдонского чемпионата в 2025 году составит рекордные 53,5 млн. фунтов стерлингов, что на 7% выше, чем в прошлом году.

Чемпионы и призеры в женском и мужском одиночном разрядах получат по £3 млн. фунтов стерлингов (на 11,1% выше, чем в прошлом году). Призовые в парном разряде среди женщин и мужчин увеличены на 4,4%, а в смешанном парном разряде — на 4,3%

ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД. МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ (квалификация)

R1: £15,500

R2: £26,000

R3: £41,500

ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД. МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ

R1: £66,000

R2: £99,000

R3: £152,000

R4: £240,000

QF: £400,000

SF: £775,000

RU: £1,520,000

W: £3,000,000

ПАРНЫЙ РАЗРЯД. МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ (на команду)

R1: £16,500

R2: £26,000

R3: £43,750

QF: £87,500

SF: £174,000

RU: £345,000

W: £680,000

СМЕШАННЫЙ РАЗРЯД. МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ (на команду)

R1: £4,500

R2: £9,000

QF: £17,500

SF: £34,000

RU: £68,000

W: £135,000

В этом году матчи квалификации Уимблдона пройдут с 22 июня по 29 июня. Игры основной сетки с 30 июня по 13 июля.

btu.org.ua