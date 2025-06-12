Фиттипальди: Стиль Алонсо в чём-то очень похож на мой

Эмерсон Фиттипальди, двукратный чемпион мира и обладатель титула в американской серии ChampCar, который он выиграл, когда ему было почти 43 года, принял участие в очередном выпуске подкаста Beyond The Grid. Сейчас знаменитому бразильцу 78 лет, и когда его спросили, кто из гонщиков современной Формулы 1 больше всего похож на него самого, Фиттипальди назвал Фернандо Алонсо.

Эмерсон Фиттипальди: «У каждого гонщика есть собственный стиль пилотирования, но среди них есть один, чей стиль в чём-то очень похож на мой – это Фернандо Алонсо, и я его большой поклонник.

Он провёл больше 20 сезонов в Формуле 1, ему уже за 40, но у него всё то же страстное стремление к успеху, что и в самый первый день карьеры. И хотя он сражается с молодыми львами, несмотря на возраст, он остаётся сильным и физически, и психологически.

Он всегда выкладывается по максимуму, и мне это нравится. Я испытываю к Фернандо огромное уважение, он фантастический чемпион».

Также Фиттипальди высоко отозвался о Максе Ферстаппене, которому в этом году приходится решать очень сложные задачи: «Макс выступает на невероятно высоком уровне. Фактически он сейчас не просто пилотирует машину Red Bull, а таскает её на себе. А в ситуациях, подобных той, что мы видели на прошлогоднем Гран При Сан-Паулу в Бразилии, он вообще действует исключительно здорово.

Глядя на него, я вспоминаю Айртона Сенну и могу сравнивать стиль пилотирования Макса с его стилем – они во многом схожи. Он знает, как добиваться нужного сцепления всех четырёх колёс с трассой, балансируя на пределе возможного, и меня впечатляет, как он проходит повороты: он действует идеально во всех ситуациях – на торможении, в средней фазе поворота и на выходе из него».

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