Пять европейских топ-клубов следят за капитаном "Барселоны".

Как сообщает издание Fichajes, ситуация вокруг Марк-Андре тер Штегена в каталонском клубе полностью изменилась за последние несколько месяцев, учитывая будущее подписание 24-летнего Хоана Гарсии из "Эспаньола", который, как ожидается, будет основным голкипером команды Ганси Флика со следующего сезона.

Известно, что "Милан" заинтересован в подписании 33-летнего немецкого голкипера, ведь в клубе ищут потенциальную замену Майку Меньяну, который собирается сменить команду этим летом. Среди других заинтересованных клубов называют "Ювентус", "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Ньюкасл".

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Напомним, что из-за тяжелой травмы 33-летний Марк-Андре тер Штеген пропустил большую часть сезона 2024/25, и он провел лишь 9 матчей за "Барселону" во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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