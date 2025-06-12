Тризуб переманил у Кепиталз чешского вратаря

Фото Вадима Шамдана. Радек Хаас

Пропустив сезон-2024/25, киевский хоккейный клуб «Тризуб» намерен возвратиться на карту украинского профессионального хоккея в национальном чемпионате-2025/26. И, по информации Sport.ua, киевляне, которых в премьерном сезоне возглавлял Александр Яковенко, уже договорились с первым новичком. Им станет 25-летний чешский голкипер Радек Хаас, проведший предыдущий чемпионат в рядах команды-финалиста чемпионата Украины «Киев Кэпиталз».

Хаас, начинавший сезон-2024/25 в чемпионате Исландии, переехал в Украину в феврале этого года. «Кэпиталз» подписали новичка с надеждой, что он поможет команде в плей-офф. Но Хаас надежд не оправдал: финальную серию против «Кременчуга», которую «монархи» в итоге проиграли 3:4, завершал молодой украинский голкипер Назар Бойко. Хотя в девяти из 11 поединков плей-офф Радек и отыграл.

По нашей информации, учитывая дефицит на голкиперов в Украине и проблематичность приглашения в наш чемпионат, проводимый в условиях войны, легионеров, «Кэпиталз» все же намеревались переподписать контракт с Хаасом. Но пока «монархи» думали, с четким предложением на чеха вышел «Тризуб». И тот вроде бы согласился.

Хаас должен стать первым новичком обновленного «Тризуба». Кроме того, у клуба есть действующие контракты с рядом других хоккеистов, которые предыдущий сезон проводили на правах аренды в других клубах.

Напомним, что «Тризуб» осенью 2024-го сенсационно победил «Кэпиталз» в полуфинале Кубка Украины и вышел в финал турнира, где проиграл «Шторму». После этого клуб объявил, что не будет выступать в новом чемпионате Украины. Официальных объяснений представители киевлян не давали, но, по нашей информации, определяющим стал материальный фактор.

В феврале этого года отдельные СМИ сообщали, что Хозяйственный суд Киевской области обязал компанию «Укрнафта», которая должна была быть спонсором «Тризуба», выплатить хоккейному клубу 9,5 миллионов гривен. Согласно решению суда, эту сумму должна «Укрнафта» по условиям спонсорского контракта, который стороны подписали в 2024 году. По ее условиям, «Укрнафта» должна была оплатить клубу 15 млн гривен несколькими траншами до 29 декабря 2024 года. Компания оплатила лишь один из них, на сумму 2,5 млн, после чего в сентябре объявила о расторжении контракта, поскольку чемпионат не начался в условленные сроки. Позже «Укрнафта» подала в суд, чтобы вернуть эти деньги. «Тризуб» направил встречный иск, подчеркнув, что расторжение было неправомерным. Договор можно было расторгнуть при условии информирования об этом не менее чем за 30 дней до даты расторжения и не позднее чем за 60 дней до даты проведения чемпионата. «Укрнафта» в эти сроки не уложилась.

Что касается «Кэпиталз», то Sport.ua уже сообщал, что клуб еще сомневается, в каком чемпионате выступать – украинском или Балтийской лиге. Тем временем в «Сокол» уже перешли ведущий нападающий и тренер вратарей «монархов», а «Кэпиталз» уже переподписали десять хоккеистов, в том числе бесстрашного хоккеиста.

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