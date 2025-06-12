Тони Надаль: “Алькарас может побить рекорд “Большой тройки”, но ему повезло, что он не застал Федерера и Джоковича в лучшие годы”

Во время благотворительного гольф-турнира на Майорке дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони Надаль, поделился мнением о Карлосе Алькарасе



В интервью Eurosport он заявил, что испанец обладает всеми качествами, чтобы в будущем обойти представителей “Большой тройки” по числу титулов на турнирах Grand Slam.

“Алькарас – игрок с лучшими физическими и техническими данными на данный момент. Он очень быстрый, обладает мощным форхендом и бэкхендом. При этом у него есть серьезное преимущество: в отличии от Рафы, ему не пришлось конкурировать с Федерером и Джоковичем в их лучшие годы. Сейчас у него есть сильный соперник – Янник Синнер, но остальные игроки вполне проходимы”, – отметил Тони Надаль.

Также он добавил: “Сравняется ли он [с представителями “Большой тройки”]? Возможно, даже превзойдет. Я не предсказатель, но у него есть все необходимые качества”.

Напомним, что 22-летний Карлос Алькарас несколько дней назад завоевал свой пятый титул Grand Slam, обыграв в драматичном финале Открытого чемпионата Франции Янника Синнера.

Лидером по количеству титулов на “мэйджорах” является Новак Джокович (24), на втором месте Рафаэль Надаль (22), а на третьем – Рафаэль Надаль (20).



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