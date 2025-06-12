Легендарный хоккеист Матвийчук получил тяжелое ранение на фронте

ХК Сокол Киев. Александр Матвийчук

Есть неутешительные новости с фронта. 10 июня, выполняя боевое задание, тяжелое ранение получил бывший хоккеист «Сокола» и национальной команды Украины, а позже детский тренер детских команд «Богуславских Шершней» и киевского «Сокола» Александр Матвийчук, штурмовик, старший сержант, неоднократно награжденный ГУР МО.

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Александр находится в тяжелом состоянии в медикаментозном сне под наблюдением врачей в Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова.

Его ранения очень серьезны:

– огнестрельное пулевое ранение лица с полной потерей хрящей носа и многочисленными переломами: костей носа, верхней челюсти, стенок гайморовых пазух с обеих сторон, ячеек решетчатого лабиринта, твердого неба;

– огнестрельное осколочное сквозное ранение левого плеча с массивной потерей мягких тканей;

– огнестрельное осколочное слепое ранение правой стопы;

– закрытая черепно-мозговая травма.

Александр Матвийчук с тремя побратимами попал во вражескую засаду, в него и его побратимов стреляли в упор. К счастью, все остались живы, хотя трое находятся в тяжелом состоянии. Благодаря бойцу, совершавшему прикрытие, враги уничтожены, а раненых удалось эвакуировать.

Впереди у Александра Матвийчука долгое и крайне дорогостоящее лечение, десятки операций и длительный период реабилитации. Самостоятельно справиться с этой ситуацией семья Матвийчука не сможет, а потому обращается за помощью.

Обращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь восстановить Александру Матвийчуку функции дыхания, сделать пластику лица и вернуть качество жизни.

Сбор средств на лечение Александра Матвийчука

Цель сбора: 1 000 000 грн

Ссылка на банку

Номер карты банки – 4441 1111 2054 9864

Для справки. Александр Матвийчук – пятикратный чемпион Украины (2003, 2005, 2006, 2007, 2009) и обладатель Кубка Украины-2007 в составе «Сокола». За киевлян он дебютировал в 1993-м и в общей сложности провел за клуб в 1993-м, 2003-2013-м 496 матчей, в которых забросил 130 шайб и отдал 160 передач в официальных матчах. В составе сборной Украины Матвийчук в период 2000-2010 сыграл 134 матча, забросил 26 шайб, отдал 35 передач.

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