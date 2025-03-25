Центровой Черкасских Мавп Агафонов вышел на 3-е место Суперлиги по набранным очкам за всю историю

В прошлом месяце 38-летний баскетболист стал абсолютным рекордсменом дивизиона по блок-шотам

Центровой Черкасских Мавп Андрей Агафонов установил очередное достижение — вошел в топ-3 Суперлиги по набранным очкам за всю историю дивизиона.

Напомним, в недавнем победном матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet против Прикарпатья-Говерлы (78:69) Агафонов стал самым результативным игроком, набрав 19 очков и совершив при этом 8 подборов.

Данный результат позволил 38-летнему игроку набрать суммарные 4161 очко и обойти в историческом рейтинге Михаила Анисимова (многолетнего форварда Будивельника, чей показатель за всю карьеру — 4149 очков).

При этом до двух лидеров рейтинга результативности Андрею пока далеко, к тому же оба продолжают активную карьеру. Рекордсменом с 5828 очками является 35-летний Станислав Тимофеенко из Днепра, а второе место занимает на год старший Александр Кольченко (5139), также, как и Агафонов, представляющий Черкасские Мавпы.

В феврале Агафонов стал абсолютным рекордсменом Суперлиги Favbet по совершенным блок-шотам. Впоследствии Андрей был признан MVP месяца в элитном дивизионе, обойдя в конкурентной борьбе вышеупомянутого Тимофеенко.

В настоящий момент все команды в Суперлиге Favbet-2024/25 провели по 26 матчей. Безоговорочный лидер дивизиона — Днепр, идущий без потерь. В тройку также входят Киев-Баскет и БК Ровно, а Черкасские Мавпы идут четвертыми с равным числом побед и поражений.

Ближайшие матчи Суперлиги пройдут 26-27 марта. Черкасская команда в родных стенах сыграет со Старым Луцком и БК Ровно.

Исторический рейтинг Суперлиги по набранным очкам:

1. Станислав Тимофеенко – 5828 очков (515 матчей)

2. Александр Кольченко – 5139 очков (453 матча)

3. Андрей Агафонов – 4161 очко (367 матчей)

4. Михаил Анисимов – 4149 очков (371 матч)

5. Дмитрий Глебов – 3906 очков (450 матчей)

6. Владимир Конев – 3689 очков (432 матча)

7. Алексей Онуфриев – 3515 очков (375 матчей)

8. Руслан Отверченко – 3144 очка (300 матчей)

9. Стивен Буртт – 3094 очка (154 матча)

10. Максим Звонов – 2993 очка (335 матчей)

11. Максим Закурдаев – 2966 очков (351 матч)

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