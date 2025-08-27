Состоялись торги IBF накануне поединка, где определится соперник Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Эфе Аджагба

Нигериец Эфе Аджагба (20–1–1, 14 КО) и представитель Кубы Франк Санчес (25–1, 18 КО) проведут поединок, в котором определят претендента на титул IBF.

Победитель этого противостояния станет обязательным соперником для украинца Александра Усика, который является чемпионом по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Команды боксеров долгое время не могли договориться о распредении призового фонда, поэтому судьбу будущего поединка пришлось решать на промоутерских торгах.

Промоутер Сэмпсон Левковиц (Sampson Boxing) предложил больше, чем его конкурент Карл Моретти (Top Rank) – 302 тысячи долларов против 210 тысяч долларов.

Это означает, что Аджагба получит 60% от этой суммы, остальная часть денег достанется Санчесу. Стоит отметить, что Усик может отказаться выходить на ринг против Аджагбы или Санчеса, но в таком случае придется оставить пояс IBF вакантным.

sport.ua