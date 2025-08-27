В Racing Bulls надеются на очки в Зандфорте

В Racing Bulls надеются заработать очки в Зандфорте, несмотря на переменчивую погоду…

Айзек Хаджар: «Я рад вернуться к гонкам после нескольких недель летнего перерыва. Мне нравится трасса в Зандфорте, с нетерпением жду возможности проехать там за рулём Формулы 1.

В последних гонках мы здорово прибавили, хотя я не заработал очков. Похоже, что на этой неделе нас ждёт переменчивая погода, но в таких условиях всем будет непросто. До конца сезона осталось 10 гонок, мы готовы показать в них всё, на что способны. Я хочу вернуться в борьбу и заработать очки».



Лиам Лоусон: «После нескольких недель перерыва я чувствую себя отдохнувшим и готов вернуться на трассу. Я рад отправиться в Зандфорт, где несколько лет назад дебютировал в Формуле 1.

Я помню, что это сложная трасса, судя по прогнозу погоды нас ждут непростые условия, но я рад вернуться в борьбу. Мы неплохо провели первую часть сезона и хотим успешно его завершить».

